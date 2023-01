Furto in un’azienda di Majano

Ammonta a 190mila euro il bottino dei ladri che, durante la chiusura natalizia, hanno colpito un’azienda di Majano.

Il colpo è stato messo a segno tra il 24 e il 26 dicembre, quando ignoti si sono introdotti nei magazzini dell’attività (non risultano tentativi di effrazione) portando via utensili per la lavorazione industriale del legno, per un danno complessivo di quasi 200mila euro. Sul fatto indagano i carabinieri.