L’incidente nel parcheggio delle piste dello Zoncolan.

È fuggita al controllo dello zio, ha preso velocità con il bob e in un attimo si è ritrovata in mezzo al parcheggio grande, davanti alle piste dello Zoncolan, mentre passava un’auto che l’ha investita. Veri attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13,30, per una bambina di 4 anni, di nazionalità moldava e residente a San Donà di Piave.

La piccola è finita con il bob sotto le ruote dell’auto, con a bordo una coppia di anziani dell’Austria. Solo il destino ha voluto che il veicolo procedesse nel parcheggio a passo d’uomo. Ma la coppia non ha potuto, comunque, evitare la piccina. Accortasi dell’impatto, ha arrestato subito la marcia del veicolo e ha iniziato a gridare aiuto.

A quel punto sul posto si sono precipitati gli addetti di Promoturismo Fvg, il personale del vicino hotel Enzo Moro e gli agenti della polizia di Stato del servizio piste. Alla bimba sono stati prestati i primi soccorsi, mentre arrivava l’elisoccorso del 118 con il medico, che l’ha poi trasportata all’ospedale Cattinara di Trieste.

È rimasta sempre vigile e cosciente ed in serata è arrivata il responso dei medici: frattura del femore, qualche botta e per fortuna null’altro. Un lieto fine per un incidente che poteva rivelarsi drammatico nel parcheggio delle piste dello Zoncolan e in cui si è dimostrata determinante la prontezza dei soccorsi.

(Visited 1.100 times, 1.100 visits today)