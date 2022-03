I due concorrenti in gara ai Soliti Ignoti.

Una puntata particolarmente per il Friuli quella di domenica del programma “I Soliti Ignoti – il Ritorno” di Rai 1. Sono stati ben due, infatti, i personaggi provenienti dalla regione: Ararad Khatchikian, di Tarvisio e Virna Di Lenardo, di San Giorgio di Resia. Ararad, nato da padre armeno e da madre italiana, da anni risiede a Tarvisio dove lavora come istruttore di “Sleddog”: la corsa con i cani da slitta. Pratica questo mestiere presso la Scuola Internazionale Mushing di Fusine, da lui fondata nel 1992 insieme alla moglie Monica, anche lei esperta “Musher” (come vengono chiamati i guidatori delle slitte). Insieme, si dedicano da anni all’insegnamento di questa particolare disciplina e all’allevamento dei loro amati cani.

Virna, invece, è una ragazza 27enne originaria di San Giorgio di Resia. Appassionata promoter turistica e Social Ambassador di PromoTurismoFVG, si è presentata al programma come ballerina di Resiana, la tipica danza originaria della val Resia che si pratica durante il Püst, il carnevale locale. Indossando il variopinto vestiario tipico del carnevale, con tanto di copricapo ricco di fiori di carta pesta, Virma ha anche dato una breve dimostrazione dei passi della danza sul ritmo frenetico e gioioso della sua musica. La concorrente della serata, l’attrice Pilar Fogliati, è riuscita ad indovinare la professione di entrambi i partecipanti che, per una sera, hanno portato sul palco di un programma nazionale molto seguito un pezzo di Friuli Venezia Giulia.

