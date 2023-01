70 km di piste da sci aperte a Pramollo per l’Epifania

Per l’ultimo ponte delle festività natalizie, a Pramollo sono aperti 70 chilometri di piste per la discesa.

Neve in ottime condizioni, con 80 cm di altezza sui tracciati e 20 a valle, e temperature di massima previste mai oltre i 5 gradi centigradi garantiscono quindi la sciabilità nel primo fine settimana del nuovo anno. Anche per chi ama il fondo c’è grande varietà: per il ponte dell’Epifania saranno aperte oltre 10 piste dedicate al fondo insieme a quelle preparate per lo slittino.

Sabato 7 gennaio i bambini al di sotto dei 10 anni con il biglietto giornaliero “Kids Surprise” potranno sciare a 10 euro. L’iniziativa è valida per tutta la stagione e rientra tra i servizi che ogni anno vengono dedicati alle famiglie che amano Nassfeld Pramollo per le proprie vacanze sulla neve, anche di una sola giornata.