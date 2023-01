A Udine la Coppa del Mondo di scherma under 20

Dal 6 all’8 gennaio, Udine ospita la Coppa del Mondo di scherma Under 20, la quinta delle otto del calendario mondiale, l’unica in Italia, che porterà in città 826 giovani atleti da 58 Paesi.

Organizzata dal Comitato Regionale FIS del Friuli Venezia Giulia, presieduto da Paolo Menis, con il sostegno della Federazione Italiana Scherma, la manifestazione avrà il suo cuore al Quartiere Fieristico Udinese dove, nei padiglioni 5 e 7, saranno montate le 32 pedane delle gare.

Il via alle competizioni lo daranno 252 spadisti venerdì 6 gennaio alle 9, seguiti alle 11 da 175 fiorettiste. Le fasi finali della gara sono previste dalle ore 18. La giornata di sabato 7 gennaio sarà dedicata interamente alle prove a squadre. Il programma si chiuderà domenica 8 gennaio con le ultime due prove individuali, quella di fioretto maschile alle ore 9 con 203 atleti al via alle 11 la spada femminile con 196 partecipanti. Le finali di domenica inizieranno, da cerimoniere ufficiale, alle ore 16.40.

Mai così tante le delegazioni straniere: tra i 58 Paesi rappresentati ci sono le nazionali europee che hanno fatto la storia di questo sport (come Francia, Ungheria, Germania e Polonia), quelle della grande tradizione nordica con Svezia, Norvegia ed Estonia, e molte extra-europee, dalla Cina, a Singapore e per la prima volta Mongolia, India e Angola.

Sarà ancora una volta Mara Navarria la madrina della gara. La Campionessa del Mondo di Spada 2018 e bronzo olimpico a squadre a Tokyo2020, è una delle ambasciatrici del Friuli Venezia Giulia nel mondo.

Notevole anche l’indotto per la città: non si trova più posto nelle strutture ricettive cittadine. La carovana della scherma mondiale porta con sé, oltre agli oltre 800 atleti, anche molti genitori, i tecnici, gli accompagnatori delle delegazioni e gli arbitri. Gli organizzatori stimano che nei tre giorni di gare saranno circa 1.400 le persone che alloggeranno a Udine e dintorni.

