Aperti gli impianti di Sella Nevea.

La primavera è ormai iniziata, ma le temperature piuttosto basse danno agli appassionati dello sci l’ultima occasione per farsi qualche discesa in Fvg. Saranno infatti aperti per Pasqua e Pasquetta gli impianti di Sella Nevea, unici in tutta la regione.

Chi ha voglia di prolungare la stagione invernale, però, ha solo questo fine settimana perché dopo il 10 aprile le piste saranno chiuse fino al prossimo inverno. In questi giorni, inoltre, Sella Nevea ospiterà la 66esima Scialpinistica Internazionale del Monte Canin: sabato 8 aprile ci sarà la Vertical Race mentre lunedì 10 la Team Race e l’Individual Race. Domenica 9, il giorno di Pasqua, l’appuntamento è al Rifugio Gilberti con l’ultima tappa di + Music in the ski.