Rifugio De Gasperi, c’è il bando per gestirlo

Una bella occasione per chi vuole cimentarsi con il lavoro in montagna, a contatto con le persone: il Rifugio De Gasperi cerca un nuovo gestore.

Il Cai di Tolmezzo, proprietario della struttura, ha infatti pubblicato il bando per l’estate 2023 e per presentare la propria candidatura c’è tempo fino al 19 febbraio.

Posizionato in val Pesarina, in località Clap Grande, a quota 1767 metri, il rifugio è la storica meta dei corsi estivi della ‘Scuola Carnica di Alpinismo e Scialpinismo Cirillo Floreanini’ del Cai di Tolmezzo, nonché il principale punto di riferimento per tutti gli alpinisti, escursionisti ed appassionati di montagna, desiderosi di andare alla scoperta delle splendide e incontaminate Dolomiti Pesarine.

La struttura conta su 14 camere per un totale di 64 posti letto, oltre a 5 bagni, due docce, cucina e sala da pranzo. L’edificio è inoltre stato oggetto di diversi lavori di sistemazione per 150mila euro che hanno permesso l’efficientamento energetico e il miglioramento della struttura. Sono infatti stati sostituiti i serramenti, rifatta la copertura, rinnovato il sistema di approvvigionamento dell’acqua (con nuove condutture, pompe e anche un potabilizzatore). Senza dimenticare la continua manutenzione della sentieristica di accesso, la riapertura del percorso attrezzato “Corbellini” e la sistemazione della palestra di roccia e delle numerose vie di arrampicata sulle pareti circostanti. L’importo stimato/presunto del canone d’affitto richiesto è di 4500 euro l’anno.

Chi vuole tentare l’esperienza, deve garantire un’apertura che vada almeno dal secondo sabato di giugno alla seconda domenica di settembre. Il bando si può trovare sul sito del Cai di Tolmezzo.