Mollano tutto e aprono un rifugio, Anna e Umberto realizzano il loro sogno

Il nuovo rifugio Fornas a Tolmezzo.

Piatti tipici della tradizione carnica (e non solo), confortevoli camere da letto e la calorosa accoglienza dei titolari Anna Cappello, 35 anni e Umberto Tolazzi, 42: ecco cosa offrirà il nuovissimo Rifugio Fornas, situato nell’omonima località carnica, ai suoi visitatori. Facilmente raggiungibile in macchina (a pochi minuti da Fusea), ma anche a piedi, in moto o in bici (percorrendo i numerosi sentieri che si snodano tutt’attorno), questa graziosa struttura si prepara ad accogliere, a partire da aprile 2022, tutti gli amanti della montagna e del buon cibo. La posizione strategica del rifugio promette di rilanciare e valorizzare fortemente la zona in cui si trova, ricca di percorsi di suggestiva bellezza e che si prestano alla pratica di numerose attività sportive.



Per Anna, commessa per una vita, e Umberto, cuoco da quando aveva 16 anni, si tratta a tutti gli effetti della realizzazione di un sogno. “Mio marito ed io siamo due autentici appassionati della montagna e abbiamo sempre avuto l’abitudine di visitare i rifugi. L’idea di aprire un rifugio tutto nostro è nata la scorsa estate, quando abbiamo letto l’annuncio di affitto. Da allora ci siamo impegnati al massimo per raggiungere questo splendido obiettivo”, racconta Anna. Per quanto riguarda il futuro della nuova attività, la coppia si dichiara molto fiduciosa: “Nonostante il complesso periodo storico che stiamo attraversando, ricco di difficoltà ed incertezze, ci aspettiamo di ottenere grandi soddisfazioni, sia dal punto di vista lavorativo che da quello umano. Siamo entusiasti di avere l’opportunità di gestire una struttura così bella e con un notevole potenziale. Poter fare della nostra passione il nostro lavoro non ha prezzo”.



