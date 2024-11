Strada statale da Arta a Sutrio, sospesi i lavori fino a gennaio

I lavori sulla strada statale 52bis tra Arta e Sutrio.

Regione, Anas e Comuni hanno stabilito di sospendere i lavori sulla strada statale 52bis tra Arta Terme e Sutrio fino a gennaio: ad annunciarlo è stata l’assessore regionale Cristina Amirante. “In una prima fase sarà mantenuta aperta a senso unico in direzione sud, deviando il traffico verso nord sulla strada provinciale 111 “di Alzeri”, rimandando a inizio gennaio gli interventi che comporteranno la chiusura della strada con deviazioni sulla viabilità locale”.

“Inoltre – ha continuato l’assessore -, la Regione ha chiesto ad Anas la sospensione del cantiere fino alla fine della stagione turistica invernale anche per salvaguardare l’attività turistica dello Zoncolan”. Il cantiere riguarda l’allargamento e la riqualificazione del tratto di strada tra i due paesi.

“Per quanto riguarda i lavori in corrispondenza del ponte di Cedarchis – ha poi ricordato Amirante rispondendo ad una interrogazione – sempre valutazioni congiunte con Anas e Comuni hanno permesso, durante i lavori in estate e nella prima parte dell’autunno, di non attuare la precedentemente prevista deviazione verso Zuglio, per chi proviene dalla Val Incarojo, mantenendo quindi la possibilità anche per questi automobilisti di dirigersi verso Tolmezzo senza la necessità di prolungare il percorso”.

“Inoltre, è stato concordato – ha aggiunto l’assessore – di svolgere le attività più critiche che comportavano la chiusura totale della strada in orario notturno dalle 20 alle 06, proprio per creare il minor disagio possibile agli utenti che comunque sono consapevoli dell’importanza della messa in sicurezza del ponte di Cedarchis e delle altre opere di miglioramento che si stanno attuando sulla viabilità dell’importante arteria”.