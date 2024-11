Dai licei agli istituti tecnici ai professionali: la mappa delle migliori scuole del Friuli

Le migliori scuole superiori del Friuli secondo Eduscopio.

Quali sono le migliori scuole superiori del Friuli? Non è facile dirlo, ma a dare una mano in questo senso c’è Eduscopio, la piattaforma della Fondazione Agnelli che valuta licei e istituti tecnici in base a parametri oggettivi. La nuova edizione è stata pubblicata oggi, 21 novembre ed è frutto del confronto tra 8.140 scuole comparate in base ai risultati universitari e lavorativi di 1.347.300 studenti.

Nel caso di scuole che vengono scelte per continuare poi gli studi universitari, l’indice Fga viene assegnato in base a due criteri: la media dei voti conseguiti agli esami universitari, ponderata per i crediti formativi di ciascun esame per tenere conto dei diversi carichi di lavoro ad essi associati; e i crediti formativi universitari ottenuti, in percentuale sul totale previsto, in modo da avere una panoramica della velocità e del profitto negli studi.

Per quanto riguarda gli istituti tecnici, l’analisi ha considerato diversi parametri tra cui lo status occupazionale degli studenti, l’indice di occupazione della scuola (indice di capacità formativa della scuola ai fini dell’inserimento lavorativo) e il tempo di attesa per la prima occupazione significativa nonché la coerenza tra diploma e lavoro.

I migliori licei del Friuli.

PROVINCIA DI UDINE

Licei classici: Il migliore è il liceo Jacopo Stellini di Udine, con un punteggio di 79,27 (media voti di 27.74 e crediti ottenuti pari a 77.4); al secondo posto l’Educandato Uccellis, con 71,19. Terzo, il Convitto Paolo Diacono di Cividale con 63,45.

Licei scientifici: in prima posizione, con un punteggio di 84,93 si piazza il Magrini Marchetti di Gemona del Friuli (con una media voti di 27,69 e di crediti pari a 89,07), risultati che lo rendono anche il migliore della regione. Al secondo posto l’Albert Einstein di Cervignano (83,06) e al terzo il Manzini di San Daniele (77,81). Il primo scientifico di Udine a comparire in classifica è al quarto posto, il Copernico.

Licei scientifici-Scienze applicate: Anche in questo caso, il migliore è in provincia: di nuovo l’Einstein di Cervignano (punteggio 78,54); seguono il Copernico di Udine (77,95) e il l’Arturo Malignani di Udine (73,25).

Licei Scienze Umane: spetta ad una scuola del capoluogo, il Caterina Percoto, il primato in questo indirizzo (66,58). A seguire l’Einstein di Cervignano (62,99) e il Paschini Linussio di Tolmezzo (58,72).

Licei Linguistici: il Percoto di Udine occupa anche il podio tra i linguistici con 71,77 di indice Fga. Al 2° posto il Mattei di Latisana (70,62) e al terzo il Paolo Diacono di San Pietro al Natisone (69,07).

PROVINCIA DI PORDENONE

Licei classici: liceo classico Majorana (77,16)

Licei scientifici: il podio vede in prima posizione il Torricelli di Maniago (83,85), seguito dal Grigoletti (83,3) e da Le Filandiere di San Vito al Tagliamento (81,38).

Licei scientifici-Scienze applicate: in questo indirizzo, spicca Le Filandiere (81,32); al secondo posto il Grigoletti (80,60) e al terzo il Vendramini (74,7).

Licei Scienze Umane: il Majorana al primo posto con 60,13 e il Pujati di Sacile al secondo con 60,09.

Licei Linguistici: tra i linguistici spicca il Pujati (72,82); seguono Le Filandiere di San Vito (72,57) e il Grigoletti di Pordenone (71,04).

PROVINCIA DI GORIZIA:

Licei classici: primeggia il Dante Alighieri con 70,73

Licei scientifici: Duca degli Abruzzi (76,79) e al secondo posto il Michelangelo Buonarroti di Monfalcone (66,37).

Licei scientifici-Scienze applicate: al primo posto il Gabriele D’Annunzio (65,61) seguito dal Buonarroti (65,12).

Licei Scienze Umane: Scipio Slataper (Is Alighieri) di Gorizia con 53,59

Licei Linguistici: Scipio Slataper (Is Alighieri) di Gorizia con 66,62, seguito dal Buonarroti di Monfalcone (65.58) e dal D’Annunzio di Gorizia (49,16).

Gli istituti tecnici e i professionali.

In questa parte, abbiamo considerato i risultati di chi sceglie una scuola superiore per poi intraprendere un percorso lavorativo (anche se diverse di queste scuole compaiono anche nella parte dedicata a chi poi vuole intraprendere il percorso universitario). La classifica è stata fatta in base all’indice di occupazione.

Sotto questo aspetto, il miglior Istituto a indirizzo tecnico economico della provincia di Udine è l’Einaudi (Is Bassa Friulana) di Palmanova con un indice di occupazione di 71,4; seguono il Manzini di San Daniele e l’Antonio Zanon di Udine. La classifica per l’indirizzo tecnico-tecnologico, invece, vede al primo posto il Bearzi di Udine (con un indice di occupazione dell’87,78), seguono il Paolino d’Aquileia di Cividale e il Malignani di Udine.

In provincia di Pordenone, il primato per l’indirizzo tecnico economico spetta a Naonis Studium (64,07) mentre quello per il tecnico tecnologico va al Kennedy (60,19). In provincia di Gorizia è il Galilei-Fermi-Pacassi a detenere il primato in entrambi gli indirizzi (in particolare per il tecnico economico con 77,78, il punteggio più alto).

Infine, i professionali. Nel settore servizi, il migliore in provincia di Udine (sempre in base all’indice di occupazione) è il Sabbatini Linussio di Pozzuolo del Friuli; per l’area di Pordenone il Sarpi di San Vito al Tagliamento, e per quella di Gorizia il Cossar-Da Vinci. Nel settore industria e artigianato, i primati vanno rispettivamente al Linussio di Codroipo, al Lino Zanussi di Pordenone e al Pertini di Monfalcone.