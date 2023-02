Il programma per un fine settimana sugli sci in Friuli.

Saranno tutti aperti gli impianti sulle montagne del Friuli e il fine settimana che arriva, per chi vuole approfittarne, proporrà molti eventi sugli sci e non.

Domani, 10 febbraio, i riflettori si accendono in particolare sulla pista Di Prampero a Tarvisio, che dalle 20 alle 23, rimarrà aperta per l’unica notturna della stagione offrendo l’opportunità di godersi il brivido della discesa illuminata dalla luna. Tarvisio, da domani a domenica, ospiterà anche il Lussarissimo: sabato mattina fino alle 10.30 circa, la parte bassa della Di Prampero sarà chiusa per una gara Master e dalle 19.15 la telecabina sarà in funzione solo per i partecipanti alla competizione. Tutto aperto sulle altre piste del Friuli Venezia Giulia: a Piancavallo, Sella Nevea e Ravascletto-Zoncolan, così come a Sappada-Forni Avoltri, Sauris, Forni di Sopra e Pradibosco, che si preparano a un altro weekend di sci.

Per quanto riguarda il Lussarissimo 2023, tra gli eventi in programma ci sono venerdì alle 19 Moonwalkers e sabato alle 19 la gara di gigante parallelo in notturna. Il Prove Libere Tour sarà a Tarvisio sabato e domenica mentre, sempre domenica, ci sarà la terza edizione della manifestazione podistica sulla neve con ramponcini Montasio Winter Trail.

Se la ex latteria di Tolmezzo ospiterà l’evento gastronomico Carnia Green Fest, a Piancavallo andrà in scena la Transcavallo, manifestazione sportiva che coinvolge le montagne del Fvg e del Veneto, tra le nevi del Piancavallo e dell’Alpago, giunta alla quarantesima edizione. Per l’occasione, PromoTurismoFVG organizza domenica la seconda tappa di Music in the Ski, alla Baita La Busa, con giochi e animazioni.

A Sappada è tempo di DolomIce – IV Festival dell’arrampicata su ghiaccio, due fine settimana – questo e il prossimo – per approcciarsi all’attività con guide alpine, rivolta sia ad adulti che ai bambini, al Vecchio Mulino di Cima Sappada. Le domeniche fino al 21 febbraio, tra le case di Cima Sappada, dalle 14.30, saranno protagoniste le maschere itineranti per il Carnevale a Sappada (vosenòcht), una delle tradizioni più caratteristiche di Sappada/Plodn.

Sabato prossimo alle 18 da non perdere, infine, Dolomia on ice a Claut lo spettacolo sul ghiaccio con ospite speciale Carolina Kostner e molti altri atleti di fama europea e nazionale.