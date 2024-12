Produce vino da 170 anni, ora l’antica cantina apre un wine bar

L’antica cantina Ritter de Záhony apre un wine bar ad Aquileia.

Il prossimo sabato 7 dicembre apre ad Aquileia il nuovo “Wine Bar – Giardini Ritter de Záhony”, in Piazza Pirano 12, di fronte alla Villa Ritter de Záhony a Monastero di Aquileia. Il Wine Bar, situato all’interno di un casale del XIX secolo, ex mulino per il frumento, è circondato dai Giardini, da cui il nome, si affaccia sul Natissa con vista sull’entrata della Via Sacra, l’antico porto fluviale di Aquileia.

Dagli interni si intravedono i locali della cantina dell’azienda vinicola a cui è collegata da una porta in ferro e vetro. Sarà possibile assaggiare i vini della cantina Ritter de Záhony, accompagnati da una selezione di prodotti regionali tra cui i formaggi del caseificio Del Ben di Porcia e i salumi delle aziende In Cortile di Sottoselva e Prosciuttificio Bagatto di San Daniele.

Per tutto il mese di dicembre il Wine Bar sarà aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari: da mercoledì a sabato dalle 17 alle 21 e il sabato anche la mattina dalle 11 alle 13. Sono previste inoltre due aperture straordinarie martedì 24 e 31 dicembre, dalle 11 alle 13. Nel nuovo locale è possibile organizzare eventi privati per degustazioni di vini e apertivi natalizi, tutti i giorni previa prenotazione.

L’azienda storica di Aquileia, nata nel 1850, è gestita da sette generazioni dalla famiglia, proseguendo oggi con Guido Rossignoli, affiancato dalla sorella Sabina e dalla compagna Roberta Valera. Dedita alla viticultura da oltre 170 anni, oggi propone al pubblico dieci etichette di vini rappresentativi del territorio, ma anche di particolari vitigni non autoctoni come il Pálava, in onore delle antiche proprietà ungheresi della famiglia.

Oltre ai riconoscimenti dalle Guide ai vini più prestigiose (Bibenda 2024) e premi internazionali (Decanter World Wine Award; Concours Mondial de Bruxelles), l’azienda ha ottenuto anche la Certificazione CEVIQ – Certificazione Vini Italiani di Qualità, a dimostrazione dell’alta qualità dei suoi vini.