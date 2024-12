Finto funzionario di banca lo convince a fare un bonifico: 74enne perde 25mila euro

Il truffatore si è finto un funzionario di banca.

Un pensionato di Osoppo, classe 1950, è caduto vittima di una truffa telefonica che gli è costata 25mila euro: l’uomo ha raccontato di aver ricevuto, nella mattinata di ieri, una serie di chiamate da parte di un finto funzionario della banca Monte dei Paschi di Siena e, successivamente, da un falso maresciallo dei carabinieri.

Il truffatore, in qualche modo, ha indotto la vittima a effettuare un bonifico istantaneo. Solo più tardi, quando è stato contattato veramente dalla filiale bancaria di Osoppo per chiarimenti sulla movimentazione di denaro, l’uomo si è reso conto di essere stato raggirato. I malviventi sono riusciti a mascherare i numeri di telefono utilizzati per le chiamate, facendo sembrare che provenissero da fonti affidabili.