Una folla commossa per l’ultimo saluto del Friuli a Bianca e Patrizia

La cerimonia di commiato per Bianca Doros e Patrizia Cormos.

Una grande commozione in una camera ardente gremita questo pomeriggio a Udine dove è stato celebrato il rito di commiato per Bianca Doros e Patrizia Cormos, le due giovani vittime della tragica piena del Natisone. Il Friuli e di tutta la comunità locale si sono stretti in un abbraccio collettivo per render loro omaggio.

Il rito, presieduto dal decano della Chiesa ortodossa romena del Triveneto, padre Florin Chereches, e concelebrato insieme ad altri sacerdoti, ha visto la partecipazione di numerosi esponenti della comunità romena friulana, oltre a parenti, amici e colleghi dei genitori delle giovani. Le famiglie, residenti tra Campoformido e Udine, hanno trovato conforto nella solidarietà espressa dai due comuni, che hanno proclamato per oggi il lutto cittadino.

L’arcivescovo di Udine, mons. Riccardo Lamba, ha partecipato alla cerimonia per testimoniare la vicinanza umana e cristiana e per un momento di preghiera comune. Le bare di Bianca e Patrizia, vestite con abiti bianchi da sposa secondo la tradizione del loro paese d’origine, sono state circondate da una folla attonita e commossa. Molti dei presenti hanno pregato in silenzio, osservando le immagini delle due giovani che scorrevano su uno schermo, ritratti di momenti felici della loro vita insieme e con amici.

La camera ardente ha accolto numerosi cittadini già dalla giornata di ieri, con un flusso continuo di persone venute a rendere omaggio alle giovani. Le salme rimarranno nella camera ardente fino a stasera, prima di essere rimpatriate in Romania, dove si terranno i funerali.

Le parole del sindaco di Udine.

Tra i presenti alla cerimonia anche il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni. “Davanti a un evento così tragico, le parole non sono sufficienti per esprimere i sentimenti che proviamo in questo momento – ha commentato il primo cittadino – . Non possiamo che unirci al dolore delle famiglie e degli amici di Patrizia e Bianca, che la furia delle acque ha strappato alla vita troppo presto“.

“Insieme all’Amministrazione e a tutte le istituzioni civili, tra cui la console romena a Trieste, quelle religiose e alle Forze dell’ordine, anche la cittadinanza udinese ha voluto dare loro l’ultimo saluto, a testimonianza di quanto la comunità romena sia viva e vivace nella nostra città. É un momento di grande commozione per tutti, in questi momenti ci rendiamo conto di che valore abbiano la solidarietà tra tutti e l’amore tra le persone”, conclude De Toni.