Il corpo senza vita di una 70enne ritrovato ad Aquileia

Il cadavere scheletrificato di una donna di 70 anni originaria di Chiusaforte ma da tempo senza fissa dimora, è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in aperta campagna ad Aquileia, nella zona a sud della cittadina friulana non distante dalla foce del fiume Natissa.

A fare la macabra scoperta sono stati alcuni operai, giunti sul posto per un sopralluogo in una vicina azienda agricola. Lo scheletro si trovava a terra, accanto a una roulotte dove la donna viveva da tempo, immersa nella più totale solitudine.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti immediatamente i carabinieri e il medico legale. I primi accertamenti hanno escluso l’ipotesi di una morte violenta: il decesso, che risalirebbe ad almeno un anno fa, sarebbe avvenuto per cause naturali. I resti umani sono stati trasferiti presso la camera mortuaria dell’ospedale di Palmanova per ulteriori analisi.