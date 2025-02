Mandi Friûl! I vip di Sanremo salutano in lingua friulana

Fra gli altri, Francesco Gabbani, Miriam Leone, Dodi Battaglia e Willie Peyote

Direttamente dal dietro le quinte del settantacinquesimo Festival di Sanremo, la giornalista friulana Monica Zinutti, presente al Teatro Ariston in queste giornate dedicate alla Canzone italiana, è andata “a caccia” di vip. La ragione? Un saluto al Friuli, in friulano. Il risultato è stato confezionato in un divertente video pubblicato sui social dell’ARLeF – Agenzia Regionale per la lingua friulana.



Mandi Friûl! Hanno esclamato sorridenti e incuriositi. Nonostante la frenesia, fra interviste, e la scaletta da rispettare, durante le “vasche” fra i corridoi del teatro più famoso d’Italia, in molti hanno portato il loro “ciao” al Friuli.



Nel video troviamo due delle presentatrici di questa edizione: l’attrice ed ex Miss Italia, Miriam Leone, e pure la comica e conduttrice tv, Katia Follesa. Un saluto è arrivato anche da alcuni dei cantanti in gara. È il caso di Francesco Gabbani, nella top five della terza serata di Festival con la sua “Viva la vita” e, infatti, non poteva che esclamare “Vive la vite e mandi Friûl!”. Willie Peyote, in gara con “Grazie ma no grazie”, ha portato il suo “Oh Mandi Mandi”, con una cadenza (quasi) da madrelingua. Ma pure la giovanissima cantautrice Sara Toscano ha fatto il suo saluto. Davanti al microfono di Monica Zinutti un “Mandi” è arrivato anche dal chitarrista dei Pooh, Dodi Battaglia, e da Paolo Jannacci con il suo “Mandi biel Friûl”. Insomma, a Sanremo i vip fanno a gara per salutare il Friuli.