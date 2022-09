La situazione del maltempo ad Aquileia.

Il maltempo che in queste ore si sta abbattendo sul Fvg sta creando notevoli disagi anche ad Aquileia, dove si stanno verificando una serie di allagamenti sparsi su tutto il territorio comunale.

Le zone più colpite sono via Curiel, borgo San felice e via Dante e sulle sue vie laterali (in particolare via San Cromazio). Pesanti Allagamenti anche in Basilica, Belvedere e in zona artigianale. A causa del maltempo si registrano anche interruzioni dell’elettricità in molte zone e i tecnici dell’Enel che sono sul posto.

Attualmente la situazione è monitorata dall’Amministrazione Comunale e dalla Protezione Civile. Sul territorio anche Carabinieri, gli operatori comunali, gli operatori del Cafc, del Consorzio di Bonifica e i Vigili del Fuoco.