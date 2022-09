Alberi caduti e allagamenti, decine di interventi per il maltempo in Fvg

Gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo in Fvg.

A causa del maltempo che sta imperversando sul territorio del Friuli Venezia Giulia le sale operative dei comandi Vigili del fuoco della regione stanno ricevendo numerose richieste per danni causati dalle condizioni meteo avverse. Alle ore 13 di oggi, 8 settembre 2022, le richieste di intervento hanno già superato quota 90 e sono in aumento.

Più colpiti i territori dei comandi di Gorizia, in particolare la zona tra Grado e Monfalcone e Trieste: una cinquantina gli interventi, tra quelli conclusi quelli in corso e in attesa, per il comando di Gorizia e una trentina per il comando di Trieste. Le tipologie delle richieste sono quelle legate alle problematiche da temporale come ascensori bloccati, danni d’acqua e alberi caduti o pericolanti.