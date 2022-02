I muri della Protezione civile imbrattati.

“Aquileia ripudia il nazi fascismo”. “Vieni in sede a dirlo”. “AAA cercasi laurea”. Con queste e altre scritte sono stati imbrattati, nella notte, i muri della sede della Protezione civile di Aquileia. “Un atto vandalico, un attacco politico”, non ha dubbi Riccardo Lena, coordinatore dell’associazione di volontariato. Una delle scritte è stata fatta sotto la targa commemorativa dedicata a tutti i volontari per il 30esimo anniversario del sodalizio. “Il rammarico c’è – assicura Lena -. Dopo tutto quello che i volontari hanno fatto e stanno facendo senza fare distinzioni politiche”.

Gli autori delle scritte sono pure tornati in sede dopo i rilievi dei carabinieri. “Quest’atto vandalico, anonimo come solo i codardi e i rabbiosi sanno fare è una ferita al cuore di tutta Aquileia – dice il sindaco Emanuele Zorino -. Non è stato sporcato solo su un edificio pubblico, ma un chiaro simbolo della comunità. Quella sede della Protezione Civile e dei suoi straordinari volontari di valore con cui abbiamo affrontato periodi tanto difficili. Hanno sporcato un simbolo della rinascita dell’amore disinteressato per la collettività”.

Sull’episodio il primo cittadino riflette: “Gli insulti nei miei confronti e le scritte di valenza politica che hanno sporcato questo bene della comunità non fermano il lavoro dell’amministrazione comunale e non piegano la determinazione della Protezione Civile. Nonostante l’amarezza e la delusione, proseguiremo ancora più compatti e determinati il nostro servizio in favore della comunità. Aquileia non risponde all’odio con l’odio”. Questa mattina alcuni volontari supportati dagli operai del Comune hanno già provveduto alla cancellazione delle scritte.

(Visited 188 times, 188 visits today)