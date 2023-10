Tutto è pronto per la Mytho Marathon, la corsa da 42 km tra Aquileia e Grado

Domani la Mytho Marathon ad Aquileia.

Tutto è pronto per la Mytho Marathon che, dopo Cividale e Sacile, quest’anno vedrà partenza ed arrivo ad Aquileia, nella simbolica piazza Capitolo. Domani, 29 ottobre, infatti, si corre la terza edizione della maratona, l’unica in calendario Fidal nazionale della regione friulana.

Se oggi, sabato, è toccato alle non competitive Mytho School Run, per i giovani runner di domani, Mytho Nordic Walking, la disciplina della camminata veloce con i bastoni, Mytho Dog Run, per correre con il proprio amico a 4 zampe, e Mytho Eco Run, la corsa accompagnata da attività di plogging, la gara regina sarà sicuramente quella di domani mattina alle 9.30 sui 42,195 chilometri.

Grandissime aspettative anche per la Mytho 20K Run, e per la Mytho 10K Run, gemellata con l’analoga gara austriaca di Klagenfurt e prova valida per il Campionato Italiano delle Professioni 2023 con atleti iscritti a 14 Albi Professionali. A chiudere il palinsesto della domenica anche Mytho Team Marathon, sul percorso della maratona con 2, 3 o 4 frazionisti su distanze variabili.

Oltre 400 gli iscritti nella distanza regina con rappresentanti di 21 nazioni diverse. Al via ci sarà il favorito assoluto il keniano Simon Kamau Njeri che ha firmato le prime due edizioni e punterà a uno storico tris.

Lo scorso anno si è vissuto il dramma sportivo del calo fisico del connazionale Gilbert Kipleting Chumba, che dopo aver condotto in testa tutta la gara, a due chilometri dal traguardo ha accusato un calo di energie ed è stato superato da Njeri: ovvio che in questa edizione non vorrà farsi beffare nel fine corsa. A contendere il gradino più alto del podio ci sarà anche Ismail El Haissoufi che difende i colori dell’atletica Rimini Nord Santarcangelo.

Tra le donne la croata Nikolina Sustic, specialista delle lunghe distanze e campionessa del mondo 2018 della 100Km su strada, sembra essere la netta favorita, perché Anna Incerti, sposata con Stefano Scaini direttore di corsa, si misurerà nella prova dei 20 chilometri.

La viabilità, i parcheggi e i trasporti.

Per i partecipanti che volessero raggiungere Aquileia in auto, sono stati predisposti dei parcheggi lungo tutto il perimetro della città. Sarà quindi possibile usufruire del parcheggio Aquileia Nord, parcheggio Iulia Augusta, parcheggio di Piazza Fratelli Cervi, parcheggio di via Grandi, parcheggio Aquileia Centro e parcheggio di via Martiri Risiera di S. Saba.

Si ricorda che dalle ore 8.00 di domenica 29 ottobre fino al termine della manifestazione il traffico veicolare subirà delle limitazioni per permettere il transito dei runner in totale sicurezza. La circolazione alle auto sarà dunque sospesa sulle strade interessate dal percorso di gara: le zone limitrofe a Piazza Capitolo, compresa la SR 352, saranno chiuse dalle 9.30 alle 9.50 circa, mentre dalle 11.00 fino a fine corsa verrà limitata la circolazione nella zona industriale fino in corrispondenza della SP 3527 e via Patriarca Popone.

Quest’ultima via sarà interessata da chiusura e divieto di sosta dalle ore 08.00 di sabato 28 alle ore 18.00 di domenica 29 ottobre. La SR 352 prevede chiusura e divieto di sosta dalle ore 08.00 alle ore 15.00 di domenica 29 ottobre limitatamente al tratto dall’incrocio con Via della Stazione all’incrocio con Via Popone Patriarca. Sarà garantito un varco per i residenti della zona tra Via Vescovo Teodoro e Via Lucio Manlio Acidino.