Saving Venice, ecco il docufilm che ha vinto l’Aquileia Film Festival

Saving Venice vince l’Aquileia Film Festival.

Vincitore della XV edizione dell’Aquileia Film Festival, la rassegna di cinema e archeologia, organizzata dalla Fondazione Aquileia con Archeologia Viva e Firenze Archeofilm è il docufilm “Saving Venice”, regia di Duncan Bulling e produzione di Lion Television, che è risultato il più gradito al pubblico in base alle votazioni. Al centro del documentario la minaccia del cambiamento climatico e delle grandi navi su Venezia e la sfida di scienziati e ingegneri per proteggere questo gioiello unico di architettura, bellezza e cultura prima che sia troppo tardi.

Nella serata di ieri – che è stata seguita da una piazza gremita nonostante il meteo incerto, e da 5000 spettatori in streming dall’Italia e dall’estero – è stato consegnato il Premio Aquileia, un mosaico realizzato dagli allievi della prestigiosa Scuola Mosaicisti del Friul. Il presidente della Fondazione Aquileia Roberto Corciulo ha consegnato il mosaico a Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva, in rappresentanza del regista vincitore Duncan Bulling.

Mesopotamia e Philae sul podio.

Secondo classificato Mesopotamia, la riscoperta dei tesori dell’Iraq (Regia: Olivier Julien, Produzione: Gedeon Programmes) che ha raccontato il ritorno degli archeologi nei principali siti dell’Iraq, dopo un’assenza di 50 anni . Al terzo posto Philae, il santuario sommerso (Regia: Olivier Lemaitre, Produzione: Sequana Media con il supporto di UNESCO, ARTE – NDR – Histoire TV). L’isola di Philae affascina i viaggiatori da secoli. Su questa roccia che sorge dal Nilo, potenti sovrani fecero costruire santuari monumentali. Per salvare i preziosi resti dall’innalzamento del livello dell’acqua dopo la costruzione delle dighe, una campagna internazionale si è posta l’obiettivo di smantellare i monumenti pietra dopo pietra per ricostruirli su un’isola vicina.

Protagonista anche Paolo Mieli.

Protagonista della serata di ieri Paolo Mieli, giornalista e storico, che, ha definito con grande entusiasmo ed emozione Aquileia “la piazza della cultura” e ha incantato il pubblico conversando con Piero Pruneti su vari temi di attualità- dalle guerre in corso alle elezioni americane – e muovendosi tra i capitoli del suo ultimo libro “Il secolo autoritario. Perché i buoni non vincono mai.” in cui analizza il passato e insinua il dubbio che quella (in)giustificata euforia democratica sorta sulle ceneri della guerra mondiale e rinnovata dalla caduta del muro di Berlino non sia stata altro che un abbaglio collettivo.

Nella serata di ieri è stato proiettato in chiusura il cortometraggio “Quell’incosciente di Zeno” del regista Davide Ludovisi, a lungo applaudito dal pubblico, e prodotto da Agherose.

I prossimi appuntamenti dell’Aquileia Film Festival.

Dopo la pausa di sabato 3 e domenica 4 agosto altre due serate eccezionali: il Festival riparte lunedì 5 agosto alle 21.00 con una serata evento dedicata al bicentenario del Museo Egizio di Torino con l’intervista a Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino e la proiezione di “Uomini e Dei. Le meraviglie del Museo Egizio” (regia Michele Mally, Produzione: 3D Produzioni, Nexo Digital, Sky; Musiche: Remo Anzovino). Sfingi, statue colossali, sarcofagi e piccoli amuleti, portano i visitatori alla scoperta del mondo segreto della mitologia e del culto egizio. Il film evento, con la partecipazione straordinaria di Jeremy Irons, non porta solo lo spettatore alla scoperta del Museo Egizio di Torino, ma fa rivivere questa affascinante civiltà intrecciata alla storia del museo, fondato nel 1824. Il viaggio nel tempo continua attraverso la visita a luoghi iconici come Giza, Tebe e il villaggio di Deir el-Medina, abitato dagli scribi e dagli artigiani delle tombe della Valle dei Re e delle Regine.

Evento di chiusura martedì 6 agosto alle 21.00 la proiezione in prima visione di “Riccardo Muti ad Aquileia dirige il Concerto per la Pace” (Regia: Marco Manin, produzione: MCM Audiovisual Art & Production – Fondazione Aquileia. Musiche: W.A.Mozart, F. Schubert, A. Catalani). Un evento straordinario prende vita nel cuore della Basilica Patriarcale di Aquileia, dove la musica e la storia si fondono in un tributo alla pace. Sotto la magistrale direzione del maestro Riccardo Muti, l’Orchestra Giovanile Cherubini di Ravenna con il solista dei Wiener Philharmoniker Daniel Ottensamer, hanno regalato un’esperienza indimenticabile, ripresa il 14 giugno 2024.Il film del concerto della Pace cattura non solo l’essenza musicale dell’evento, ma arricchisce la visione con inserti inediti e immagini delle ricchezze storiche di Aquileia. Ogni nota suonata dai giovani talenti risuona tra le antiche mura della Basilica, creando un dialogo armonioso tra passato e presente.