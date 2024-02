Il progetto di Nicole Pitassi contro la fuga dei giovani dal Friuli.

Dopo la laurea con lode negli Stati Uniti, Nicole Pitassi è tornata a casa, ad Artegna, per mettere in campo un progetto contro la fuga dei giovani dal Friuli. La 21enne ha incontrato oggi il sindaco del suo paese, Alessandro Marangoni, e l’assessore regionale alle finanze, Barbara Zilli.

“La progettualità proposta da Nicole Pitassi, una giovanissima e brillante laureata friulana di Artegna – ha commentato Zilli -, si propone con intuito e competenza come strumento utile a sciogliere il nodo della distanza tra la cittadinanza e le istituzioni, con il fine di far conoscere e di rendere così più facilmente fruibili le tante misure messe in campo dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in particolare per i più giovani, utili a realizzare i loro progetti di vita e i loro sogni”.

Pitassi alla fine dello scorso anno si è laureata con lode all’Università di Boston con una tesi

incentrata sulle strategie di marketing da applicare per contrastare la fuga dei cervelli con un diretto approfondimento sulla sua terra d’origine: “Reviving Italy’s intellectual renaissance. A strategic marketing approach to attract global talent and reverse brain drain”.

“Nicole è un esempio della competenza, della volontà e delle grandi risorse dei nostri giovani – ha sottolineato Zilli -. Dopo aver conseguito la maturità artistica, è stata selezionata dalla Hult International business school di Boston per iniziare un percorso di studi qualificato e qualificante, che l’ha portata a vivere un’esperienza di vita e di conoscenza importante negli Stati Uniti. Ora, in attesa di proseguire con il master, si è messa a disposizione del proprio territorio d’origine per portare un’idea innovativa che vogliamo approfondire assieme”.

Il progetto mira a sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale per rendere più facile ai giovani friulani, e a tutti coloro che arrivano da fuori, comprendere le potenzialità del territorio dove vogliono vivere e lavorare, potendo ricevere informazioni utili in tempo reale.