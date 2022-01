La nascita del parco archeologico ad Artegna.

Con il 2022 parte ad Artegna un progetto di grande entità che prevede la realizzazione di un parco archeologico sul colle di San Martino: questa iniziativa, che si concretizzerà nell’arco di tre anni, è stata interamente finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la somma di 1 milione e 5.000 euro.

A questo scopo, sono stati programmati parecchi interventi collocati in vari punti del colle, che contribuiranno ad esaltare al meglio il valore degli elementi storico-monumentali ed ambientali presenti, rendendoli fruibili dal punto di vista culturale, turistico e creativo. Il percorso definito sarà adeguatamente attrezzato per le visite, e si snoderà sia all’interno, sia all’esterno della cinta muraria che cinge il colle. Ottime notizie in arrivo per gli appassionati di storia: tra gli obiettivi cardine del progetto c’è, infatti, quello di arricchire la parte museale del Castello Savorgnan.

Il nuovo Museo sarà focalizzato tanto sulla visita ai principali reperti archeologici emersi nel paese, quanto su un inquadramento storico del “castrum artenia” altomedievale nell’ambito più generale del territorio del Ducato del Friuli, approfondendo temi riguardanti l’intero ambito regionale. In più, il sistema museale del Castello coinvolgerà anche la visita ad una storica stalletta a due piani nelle vicinanze. Inoltre, i lavori di scavo archeologico presenti in diverse aree del colle (già avviati in passato, ma ormai fermi da diversi anni), saranno definitivamente completati.

L’amministrazione comunale, affiancata dalla Regione, dimostrerà grande attenzione anche nei confronti della cura delle aree verdi: è infatti in programma un’opera di ammodernamento di quella situata alle spalle del campanile, dove, per favorire la comoda fruizione di attività all’aperto, verranno create delle reti tecnologiche e una nuova recinzione in grado di cingere l’intero pianoro. Ma non solo: nell’area boschiva a nord-est del colle, dove si snoda il sentiero originario che conduce al “castrum artenia”, sono previsti intensi lavori di riassestamento e controllo del sistema vegetativo, che permetteranno di riportare alla luce ulteriori antichi resti di valore storico.

La realizzazione del parco archeologico rappresenterà un notevole incentivo per il settore turistico del paese, e porterà ad una massima valorizzazione di quell’area che da sempre rappresenta il cuore e il simbolo di Artegna.

