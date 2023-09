Ad Aviano la Corsa del Centenario.

Ad Aviano e dintorni è tutto pronto per la Corsa del Centenario, che domenica 17 settembre celebrerà, con una manifestazione aperta a tutti, i 100 anni dell’Aeronautica Militare. A Paolo Nadal, sindaco di Roveredo in Piano, presso il cui municipio si è svolta la presentazione dell’evento, è stato assegnato il pettorale numero uno.

La corsa si disputerà sulla pista del “Pagliano e Gori”, storico aeroporto nato come semplice campo di volo nel 1911 e dedicato alla memoria di due eroici aviatori della Prima Guerra Mondiale: Maurizio Pagliano e Luigi Gori.

Omologata ufficialmente dalla Fidal, la Federazione italiana di atletica leggera, la Corsa del Centenario offrirà un percorso di 5 km che si svilupperà, per gran parte della sua lunghezza, sulla pista di volo dell’aeroporto. Gli atleti ripeteranno il percorso due volte, sino a raggiungere la distanza di 10 km. Sono inoltre previste due prove a carattere ludico-motorio, quindi aperte a tutti, sulla distanza di 5 e 10 km. Start alle 9.30.

La Corsa del Centenario è organizzata dall’Atletica Aviano e dal Comando Aeroporto “Pagliano e Gori” di Aviano, in collaborazione con il 31° Fighter Wing USAF. Le celebrazioni per i 100 anni dell’Aeronautica Militare (1923-2023) diventeranno così l’occasione per andare alla scoperta di uno degli storici aeroporti militari italiani, offrendo ai partecipanti alla corsa un’esperienza emozionante e probabilmente irripetibile.