Va a prendere il pane, esce dal negozio e il marito la investe: 80enne in ospedale

L’incidente ad Aviano: un marito ha investito la moglie con l’auto.

Ha atteso che la moglie uscisse dal negozio, poi, per errore, l’ha investita con l’auto: l’incidente è accaduto ieri mattina in via Vittorio Veneto ad Aviano. Protagonista, una coppia di 80enni che come ogni mattina è andata in panificio.

L’uomo aveva parcheggiato in una stretta rientranza vicino al panificio, attendendo la consorte. Dopo la spesa, la donna è uscita e ha attraversato la strada per raggiungere l’auto. Durante una manovra per facilitare l’accesso della moglie al posto del passeggero, il marito, a causa della pioggia e della scarsa visibilità, l’ha inavvertitamente investita.

Sul posto sono giunti i sanitari con l’elicottero che hanno trasportato la donna, che è sempre rimasta vigile e cosciente, al Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice giallo. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi. La scena ha impressionato gli altri clienti del negozio e attirato nuovamente l’attenzione sulla pericolosità di quel tratto di strada, molto stretto e dove le auto sostano spesso di fronte al negozio.