di 86 anni.

É mancato all’affetto dei suoi cari Quinto Osellame. Ne danno il triste annuncio le figlie, i nipoti, i pronipoti, Ivano, la nuora unitamente ai parenti tutti.



Lo saluteremo venerdì 20 giugno alle ore 11:00 presso la Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro n°15 a Gemona del Friuli.

Orario visite: giovedì 13:30 – 18:30 venerdì 8:30 -11:30



Seguirà cremazione.



Un sentito ringraziamento a tutto il personale del Pronto Soccorso e del Reparto di Medicina del 4° piano dell’ospedale di Tolmezzo per le amorevoli cure prestategli.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



VENZONE, 18 giugno 2025



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290