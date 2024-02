Più di 8,5 milioni per lo sviluppo di Piancavallo: avrà la prima pista in sintetico del Fvg

A Piancavallo la prima pista in sintetico del Fvg.

Ammontano a oltre 8,5 milioni di euro in due anni gli investimenti che la Regione destinerà allo sviluppo di Piancavallo, con interventi sugli impianti di risalita e la creazione, tra le altre cose, della prima pista in sintetico in Friuli Venezia Giulia.

“Con questa cifra – ha spiegato l’assessore al turismo Sergio Emidio Bini, oggi nella sala riunioni dell’Infopoint di PromoTurismoFVG a Piancavallo -, prevediamo tra l’altro il rifacimento dell’impianto di risalita di Collalto utilizzabile in estate per il trasporto delle e-bike ma soprattutto la realizzazione della prima pista in sintetico presente nei poli sciistici del Friuli Venezia Giulia”.

L’incontro, al quale hanno partecipato anche i sindaci dei Comuni di Aviano e Budoia, Paolo Tassan-Zanin e Ivo Angelin, nonché alcuni consiglieri regionali e molti rappresentanti di enti e istituzioni che operano in zona, è servito per compiere un primo bilancio sulla stagione invernale ma soprattutto per delineare alcuni importanti investimenti programmati nel biennio.

I dati della stagione.

Per quanto riguarda presenze e accessi, per la stagione invernale 2024 ancora in corso, i numeri sono in linea con quelli fatti registrare l’anno scorso. In crescita poi gli incassi da impianti e bob su rotaia. “Va evidenziato – ha rimarcato Bini – che Piancavallo è il polo che in Friuli Venezia Giulia ha fatto registrare l’incremento più alto negli ultimi 5 anni, con un dato pari al +35,5 per cento. Ciò non è frutto del caso ma di una crescita strutturale garantita da una strategia di lungo periodo messa in campo dalla Regione”.

I nuovi investimenti.

Scendendo nel dettaglio degli interventi, l’esponente della giunta Fedriga ha chiarito che “in totale, nel piano triennale di PromoTurismoFVG, approvato a fine 2023, si prevedono investimenti pari a oltre 10 milioni di euro. Soltanto nel prossimo biennio verranno messe a terra risorse per 8.541.000 euro, di cui 5,64 milioni nel 2024 e 2,9 milioni nel 2025. Conteggiando anche quanto l’amministrazione regionale ha già investito nella scorsa legislatura, si superano i 15 milioni di euro”.

La Regione destinerà 3 milioni di euro per l’area di Roncjade e Collalto, con l’allargamento delle piste e il rinnovo dell’impianto di risalita in ottica bistagionale: la sua conformazione consentirà sia l’utilizzo invernale dagli sciatori sia, negli altri periodi dell’anno, da chi deve trasportare in vetta le e-bike.

Inoltre a Piancavallo è prevista, nella zona del Tremol, la realizzazione della prima pista in erba sintetica gestita da PromoturismoFVG, per la quale verranno spesi 300 mila euro: “Questo intervento – ha specificato Bini -, ha una grande valenza perché consentirà a tanti ragazzi di approcciarsi allo sci durante tutto il corso dell’anno. Inoltre destineremo 300 mila euro per lo sviluppo estivo del polo”.

Sempre nel 2024 al villaggio dello sport verranno destinati 400 mila euro, mentre 67 mila euro saranno utilizzati per il sistema di sicurezza antivalanghe Gazex. Infine, per la manutenzione straordinaria interna ed esterna del Palapedrieri l’importo programmato è di 1,12 milioni mentre per il rifacimento del ristoro Busa del Sauc saranno investiti 450 mila euro.

Sfiorano invece i tre milioni gli investimenti che la regione destinerà a Piancavallo nel 2025. Nel dettagliare gli interventi, l’assessore Bini ha spiegato che “700 mila euro serviranno per lo

sviluppo estivo della località turistica pordenonese, mentre altri 500 mila euro verranno destinati allo sviluppo bistagionale dell’area Roncjade e Col Alto. Infine 200 mila euro saranno utilizzati per il rifacimento della copertura dell’hotel 1301 Inn, mentre 800 mila euro verranno investiti per il rifacimento del ristoro Arneri“.

Inoltre, sul fronte della ricettività, l’assessore regionale ha ricordato che, grazie anche ai bandi fino ad ora pubblicati e destinati a questa sezione, per quanto riguarda gli alberghi a 4 stelle sono state presentate dai privati ben 5 offerte in tutti i poli, per un investimento complessivo pari a 52 milioni di euro. “Una di queste strutture – ha ricordato Bini – riguarda Piancavallo, dove si prospettano investimenti privati per 11 milioni di euro“.