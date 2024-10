Incidente intorno alle 22 di lunedì 7 ottobre. Tre persone ferite

E’ di tre feriti il bilancio dello scontro tra due auto avvenuto intorno alle 22 di lunedì 7 ottobre in centro ad Aviano. Due persone, nel violento impatto tra le vetture, sono rimaste intrappolate all’interno dell’abitacolo.

I Vigili del fuoco hanno dovuto tagliare le lamiere, creando un varco dal quale, operando in sinergia con il personale sanitario, li hanno liberati. Mentre le tre persone sono state prese in carico dalle ambulanze e accompagnate in ospedale per le cure del caso, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e dell’area del sinistro.