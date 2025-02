Dean Radolovic aveva 53 anni.

La comunità teatrale e non solo è in lutto per la scomparsa di Dean Radolovic, attore e tecnico della compagnia teatrale Proscenium di Azzano Decimo, venuto a mancare a soli 53 anni. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua famiglia, nei suoi amici e nei colleghi che con lui hanno condiviso anni di lavoro e passione per il teatro.

Dean era stato colpito da un infarto lo scorso novembre, costringendolo a un lungo ricovero in terapia intensiva a San Vito. Dopo un periodo di ripresa, purtroppo alcune complicazioni hanno avuto la meglio, portandolo via ai suoi cari. Accanto a lui, fino all’ultimo, la moglie Eleonora, le due figlie di 17 e 14 anni, la madre e le sorelle, insieme ai tanti amici e colleghi che non hanno mai smesso di sperare in un miracolo.

Una colonna portante di Proscenium

Dal 2009, Proscenium non era solo una compagnia teatrale per Dean, ma una seconda famiglia. Attore, tecnico, membro del consiglio direttivo: il suo contributo è stato fondamentale per la crescita del gruppo.

Il suo ingresso nel mondo del teatro avvenne quasi per caso. Durante un casting, Caruso lo notò tra il pubblico e lo invitò sul palco. Da quel momento, Dean non si è più allontanato dal teatro, diventando uno dei volti più amati della compagnia, sia sul palco che dietro le quinte.

Oltre al teatro, Dean era un operaio e lavorava anche in un ufficio tecnico, sempre con grande serietà e impegno. La sua passione per le moto lo accompagnava in ogni stagione, condividendo lunghi viaggi con la moglie. E poi c’erano le estati in Croazia, la pesca notturna, il pesce cucinato tra risate e racconti con gli amici. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle 15, nella chiesa parrocchiale di Corva.