L’opera degli studenti friulani premiata al più antico concorso sui diritti umani

I ragazzini di Azzano Decimo premiati al concorso Eip sui diritti umani.

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Azzano Decimo hanno trionfato in un concorso nazionale sui diritti umani con un video che documenta le fasi di realizzazione di un’installazione commemorativa.

Il progetto, creato in occasione della Giornata della Memoria, mette in risalto i ritratti di Anna Frank e Luciano Battiston, quest’ultimo centenario e reduce del campo di sterminio di Mauthausen, originario di Fagnigola. L’installazione, oltre ai due volti, include una serie di triangoli colorati, simbolo dei contrassegni di stoffa applicati sui vestiti dei deportati nei campi di sterminio. Al centro del pannello, gli studenti hanno riportato l’articolo 3 della Costituzione Italiana, che sottolinea la pari dignità di tutte le persone e l’importanza di evitare qualsiasi tipo di discriminazione.

Sotto la guida delle docenti di arte Marilisa Trevisiol e Nazarena Leccese, il lavoro dei ragazzi friulani si è distinto tra i migliori in Italia nel concorso “Eip Italia – I have a dream” nella sezione “Salvo d’Acquisto – I ricordi della memoria”. Il concorso, il più antico dedicato ai diritti umani, ha raggiunto la sua 52ª edizione, confermando l’importanza di iniziative che sensibilizzano i giovani su temi cruciali come la memoria storica e i diritti umani.