Omicidio di Shimpei Tominaga, arrivati i risultati dell’autopsia

L’autopsia sul corpo di Shimpei Tominaga.

Il medico legale Carlo Moreschi ha eseguito oggi l’autopsia sul corpo di Shimpei Tominaga, l’imprenditore giapponese morto dopo aver tentato di sedare una rissa a Udine. Secondo l’esame autoptico, l’uomo è morto per le lesioni a livello cranico ed encefalico.

Tominaga era stato colpito con un pugno al volto sferrato da un 20enne trevigiano, in seguito al quale era caduto a terra battendo violentemente la testa. Tutto era cominciato, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, con una rissa tra tre giovani veneti e due ucraini in città per lavoro. Proprio uno degli ucraini si sarebbe rifugiato nel kebab di via Pelliccerie, dove si trovava anche Tominaga assieme ad altri avventori.

Una volta arrivati nel locale anche i giovani veneti, Tominaga avrebbe chiesto loro di lasciare stare l’ucraino. Poi il pugno, la caduta e il colpo violento alla testa. L’imprenditore giapponese è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravissime e, dopo alcuni giorni di agonia, è morto.