SuperEnalotto, colpo da oltre 40mila euro ad Azzano Decimo: centrato un 5

La vincita al SuperEnalotto ad Azzano Decimo.

La fortuna arriva nuovamente in Friuli Venezia Giulia. Nell’estrazione del SuperEnalotto di martedì 18 agosto 2026, ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, è stata centrata una vincita da oltre 40mila euro.



La giocata fortunata, come riporta Agipronews, è stata effettuata alla Cartolibreria San Marco, in via Mores di Sotto 33, dove un giocatore ha realizzato un “5” da 40.905,70 euro.



Nessuno, invece, è riuscito a centrare il “6”. Il jackpot continua così a crescere e per la prossima estrazione, in programma giovedì 20 agosto, raggiungerà la cifra di 211,7 milioni di euro. L’ultimo “6” risale al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, venne centrata una vincita da 35,4 milioni di euro.