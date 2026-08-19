SuperEnalotto, colpo da oltre 40mila euro ad Azzano Decimo: centrato un 5

19 Agosto 2026

Foto di Giacomo Attuente

di Giacomo Attuente

La vincita al SuperEnalotto ad Azzano Decimo.

La fortuna arriva nuovamente in Friuli Venezia Giulia. Nell’estrazione del SuperEnalotto di martedì 18 agosto 2026, ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, è stata centrata una vincita da oltre 40mila euro.

La giocata fortunata, come riporta Agipronews, è stata effettuata alla Cartolibreria San Marco, in via Mores di Sotto 33, dove un giocatore ha realizzato un “5” da 40.905,70 euro.

Nessuno, invece, è riuscito a centrare il “6”. Il jackpot continua così a crescere e per la prossima estrazione, in programma giovedì 20 agosto, raggiungerà la cifra di 211,7 milioni di euro. L’ultimo “6” risale al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, venne centrata una vincita da 35,4 milioni di euro.

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