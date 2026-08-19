“Mariute”

di 102 anni

É mancata all’affetto dei suoi cari Maria Guerra. Ne danno il triste annuncio la sorella Franca, le nipoti Patrizia ed Orietta unitamente alle rispettive famiglie, assieme ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo ad Ospedaletto di Gemona del Friuli nella chiesa del “Priorato S. Spirito” venerdì 21 agosto alle ore 15:30 ove la cara Maria sarà presente dalle ore 15:15 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

Orari visite: giovedì 13:30 – 18:30 venerdì 8:30 – 14:50



Al termine del Rito la cara Maria troverà Riposo nel cimitero di Gemona del Friuli.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosaro in Sua memoria giovedì 20 agosto alle ore 19:00 in chiesa ad Ospedaletto.



Un sentito ringraziamento a tutto il personale della Casa per Soggiorno anziani di via Croce del Papa, per le amorevoli cure prestatele.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 19 agosto 2026



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290