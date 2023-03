Anche a Bagnaria Arsa nasce la Casa per i malati di diabete

Bagnaria Arsa, inaugurata la Casa per i malati di diabete.

Anche Bagnaria Arsa ha una nuova casa per i malati di diabete. Proseguono infatti con grande successo le inaugurazioni degli Info-Point Diabetologici di Comunità a cura dell’Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana in collaborazione con le amministrazioni comunali che hanno aderito al progetto. Dopo Rivignano Teor, San Giogio di Nogaro e Torviscosa, sabato 11 marzo l’evento inaugurale si è svolto nel comune di Bagnaria Arsa, dove ha preso avvio il progetto destinato ai diabetici e alle loro famiglie e rivolto a tutti i cittadini.

A prendere parte all’inaugurazione il vice presidente dell’Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana, Nicola Tonini, il segretario dell’Associazione, Roberto Rosso, il sindaco di Bagnaria Arsa, Elisa Pizzamiglio, il vice sindaco di Bagnaria Arsa, Tiziano Felcher, l’assessore alla cultura del comune di Bagnaria Arsa, Giulia Furlan, il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin e il presidente del’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Udine, Stefano Giglio.

L’Info-Point Diabetologico di Comunità è stato realizzato con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e con il patrocinio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

Attraverso l’Info-Point Diabetologico di Comunitài cittadini di Bagnaria Arsa possono d’ora in avanti usufruire di un servizio informativo sempre attivo e gratuito legato alla patologia diabetica e alle sindromi metaboliche. L’impegno dell’Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana e del locale Info-Point Diabetologico di Comunità, in collaborazione con il Consultorio Diabetologico Regionale, si avvalora della collaborazione dei medici e delle strutture sanitarie, in particolare dei Dipartimenti Diabetologici degli Ospedali di Palmanova e Latisana, al fine di coadiuvare gli stessi nelle attività necessarie alla prevenzione della patologia diabetica.

L’inaugurazione dell’Info-Point Diabetologico di Comunità di Bagnaria Arsa rappresenta un ulteriore passo in avanti di un progetto molto più ampio che coinvolge tutti i 32 i Comuni della Bassa Friulana, con una popolazione di possibili fruitori di circa 120.000 persone. Al momento hanno aderito 14 amministrazioni comunali con la formula del partenariato e oltre alle citate San Giorgio di Nogaro, Torviscosa, Rivignano Teor e Bagnaria Arsa ci sono anche le Amministrazioni Comunali di Aiello del Friuli, Carlino, Cervignano del Friuli, Fiumicello – Villa Vicentina, Gonars, Latisana, Marano Lagunare, Ruda, Talmassons e Trivignano.

Il taglio del nastro.

Il comune di Bagnaria Arsa ha scelto di collocare l’Info-Point Diabetologico di Comunità a Sevegliano in via Vittorio Veneto 8 dove, sabato 11 marzo, il primo cittadino, Elisa Pizzamiglio, ha accolto con entusiasmo gli ospiti dell’inaugurazione e la cittadinanza che è accorsa numerosa per dare il via al progetto dell’Info-Point Diabetologico di Comunità. Il vice presidente dell’Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana, Nicola Tonini, non ha nascosto la sua personale felicità per un progetto che si sta diffondendo velocemente nel territorio della Bassa Friulana e ha elogiato l’impegno profuso dai soci volontari esperti che, già ricchi della propria esperienza lavorativa sanitaria, vengono costantemente istruiti e formati nel locale Consultorio Diabetologico Regionale con il contributo di professionisti sanitari di livello. Il presidente dell’Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana, Dario Andrian, non era presente ha all’inaugurazione in quanto all’estero ma ha voluto comunque far sentire ai presenti la sua presenza con una dichiarazione attraverso la quale ha ringraziato il lavoro di tutti e ha spiegato come si arriverà a breve al competamento del primo step di attivazione degli Info-Point nei 14 comuni che hanno aderito al progetto, con l’intento, grazie al sostegno regionale promesso, di conseguire l’obiettivo di coprire tutti i 32 comuni della Bassa Friulana.

Dopo le dichiarazioni degli ospiti si è dunque giunti al taglio del nastro con tutte le autorità presenti e al momento simbolico dell’affissione del fiocco azzurro di Bagnaria Arsa a quello itinerante degli Info-Point Diabetologici di Comunità, che raggiungerà tutti i prossimi Comuni che hanno aderito e aderiranno.