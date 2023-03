Paura ad Azzano Decimo, auto prende fuoco durante il rifornimento al distributore

L’auto ha preso fuoco al distributore.

Poco prima della mezzanotte i Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti per l’incendio di un’autovettura ad Azzano Decimo che, per cause in corso di accertamento, si è accesa mentre si stava rifornendo a un distributore di carburante.

Le fiamme hanno coinvolto solo l’automobile senza propagarsi alla stazione di rifornimento. Sul posto sono state inviate due squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Pordenone e San Vito al Tagliamento, con due autopompe serbatoio e due autobotti, che in poco tempo hanno avuto ragione delle fiamme mettendo in sicurezza l’area.