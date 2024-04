Incidente a Bagnaria Arsa.

Incidente nel pomeriggio di oggi, 12 aprile, nel territorio comunale di Bagnaria Arsa: per cause in corso di accertamento, all’incrocio tra la statale e via dei Banduzzi, si sono scontrati un’auto e un furgone. A rimanere ferite le due persone sulla vettura: una è stata trasportata in volo all’ospedale di Udine in codice giallo, l’altra con l’ambulanza a Palmanova, in codice verde. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Palmanova e i vigili del fuoco di Udine.