Doppietta per lo storico ristorante “Al Cason” di Lignano: nasce anche “Al piccolo Cason”

Apre a Lignano il ristorante Al Piccolo Cason.

Lo storico e rinomato ristorante “Al Cason” di Lignano Riviera, luogo di ritrovo per i palati più esigenti in grado di regalare panorami mozzafiato, decide di fare il grande salto e raddoppia. Venerdì 19 aprile si spalancheranno le porte di una realtà parallela, più raccolta, ma altrettanto magica: in centro a Sabbiadoro riaprirà infatti “Al piccolo Cason”, dove lo stile e la ricercatezza del dettaglio saranno speculari a quelle del ‘fratello maggiore’ di Riviera.

Al timone, una coppia più che solida sia professionalmente che sentimentalmente, che da ben quattordici anni guida il locale alla foce del Tagliamento con grande successo: Alessandro Zanello e Marilena Pines. “Porteremo avanti la medesima linea che da moltissimi anni adottiamo nel nostro locale di Riviera – spiega Zanello – punteremo infatti a mantenere la tradizione culinaria del territorio, con materie prime di prima scelta“.

La cura del cliente, in ogni sua esigenza, caratterizza e distingue Alessandro e Marilena da sempre; la coppia infatti è tra le più stimate della ristorazione nel nostro territorio. “Apporteremo anche alcune modifiche per quanto riguarda l’arredo, ricreeremo una location accogliente, dove sia gli storici clienti, sia chi non ha ancora avuto modo di conoscerci, potrà ritenersi altamente soddisfatto” prosegue Zanello, che conclude “farà parte del nostro staff anche lo chef Ivano Frisan, figura di spicco anche del Bancut, il locale che in precedenza e per lunghi anni ha preceduto la nostra gestione”.