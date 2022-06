Fiamme in un campo d’orzo a Villaorba, nel comune di Basiliano.

Allarme nelle campagne intorno al comune di Basiliano: le fiamme si stanno mangiando un intero campo coltivato ad orzo. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 giugno: un campo d’orzo nella frazione di Villaorba ha improvvisamente preso fuoco, costringendo i vigili del fuoco ad intervenire.

Non sono ancora chiari i motivi che hanno provocato l’incendio, tra le ipotesi quella che possa essere stato causato dalla trebbia che stava tagliando l’orzo. Le fiamme hanno colpito in particolare i campi di frumento e orzo lungo la strada che da Beano porta a Basiliano. Molte le segnalazioni giunte dai cittadini di Codroipo che hanno visto un immensa colonna di fumo visibile anche dagli abitanti dei paesi limitrofi a distanza di chilometri. Sul posto subito 2 squadre vigili del fuoco volontari di Codroipo, un autobotte da Udine e un mezzo per incendio boschivo da Udine. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che si propagasse anche alla vicina azienda agricola.

