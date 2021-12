Il crollo in piazza a Basiliano.

Nel primo pomeriggio di oggi, 27 dicembre 2021, i vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti con la squadra del distaccamento volontario di Codroipo supportata dall’autoscala e il funzionario di guardia della sede centrale in piazza San Valentino a Basiliano a causa del crollo parziale del tetto di un edificio disabitato. Dopo le necessarie verifiche tecniche i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle parti pericolanti che avrebbero potuto cadere sulla pubblica via.

