Incidente sulla SP61, auto fuori strada: tre feriti, uno elitrasportato in ospedale

L’incidente a Bertiolo.

Brutto incidente stradale nel pomeriggio del 9 maggio 2025 a Bertiolo. Intorno alle 16.10, una vettura ha perso il controllo ed è uscita di strada lungo la Strada Provinciale 61. L’allarme ha mobilitato ivigili del fuoco di Udine, intervenuti con una squadra della sede centrale e una del distaccamento di Codroipo.

A bordo dell’auto c’erano tre persone: due uomini e una donna. I vigili del fuoco, in collaborazione con il personale sanitario, hanno estratto i feriti dal veicolo e prestato i primi soccorsi. Le condizioni di uno dei tre hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, mentre gli altri due sono stati trasportati in ospedale con ambulanze.

Terminate le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e il veicolo. I carabinieri sono intervenuti sul posto per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente, attualmente in fase di accertamento.