La riapertura del Caffè Commercio a Bertiolo.

Ha una storia lunga un secolo. E ora è pronto a un nuovo capitolo di vita. È stato riaperto ieri il Bar Commercio a Bertiolo, passato ora sotto la gestione di Linda Collavini.

A inaugurare il locale è stata il sindaco Eleonora Viscardis. “Linda – fa notare il primo cittadino – è una ragazza giovane che, con determinazione e coraggio, dopo aver maturato un’esperienza da dipendente con i precedenti gestori ha deciso di dare continuità all’attività da imprenditrice“. Collavini sarà affiancata nella gestione da Maria, altro volto noto nei locali del comprensorio.

Il Bar commercio è un locale storico, di proprietà della famiglia Presacco da quasi 100 anni. Era il 1929 quando lo acquistarono prima per condurlo in proprio, poi dalla fine degli anni ‘60 si sono susseguite 2 gestioni trentennali, prima di Sergio Della Savia, poi dei coniugi Enzo e Maria Rosa Morassutto. Ora il testimone passa a Linda, a lei un plauso per l’iniziativa, la determinazione, e anche per il coraggio di assumersi questa responsabilità, con la certezza che farà un ottimo lavoro. In piccoli paesi come i nostri il bar ha una funzione sociale importante, di aggregazione, incontro, per tante persone”, ha concluso Viscardis, prima di un “in bocca al lupo” di rito.

(Visited 302 times, 302 visits today)