Continueranno anche stanotte i lavori di bonifica per l’incendio alla BiPan di Bicinicco.

L’incendio alla BiPan di Bicinicco che per oltre 24 ore ha tenuto con il fiato sospeso il paese è ora sotto controllo, ma l’emergenza non è ancora finita. Proseguono infatti senza sosta le complesse operazioni di bonifica nell’area dell’azienda andata in fiamme. Anche oggi, lunedì, i vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza il materiale bruciato, con l’impiego di 25 uomini, due squadre, due autobotti e diversi mezzi speciali.

Sotto il coordinamento del funzionario di guardia, le squadre del comando di Udine e del distaccamento di Cervignano hanno operato in sinergia con il nucleo GOS (Gruppo Operativo Speciale), impiegando pale gommate e macchinari messi a disposizione anche dalla stessa azienda coinvolta.

Particolare rilievo ha assunto in queste ore la collaborazione con il territorio: alcuni agricoltori della zona si sono affiancati ai soccorritori con trattori attrezzati di pompe e serbatoi d’acqua. Fondamentale anche l’apporto della Protezione civile, presente sul posto con motopompe e mezzi logistici a supporto delle squadre operative. Il presidio resterà attivo anche durante la notte, con lo stesso assetto dispiegato nella giornata odierna, per completare il raffreddamento e la messa in sicurezza dell’area.