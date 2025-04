Il Friuli Venezia Giulia torna set internazionale: al via le riprese di Uncomfortable Beings

Sono iniziate oggi, lunedì 7 aprile, a Gorizia, le riprese del film Uncomfortable Beings, diretto dalla giovane regista slovena Maja Križnik e prodotto da Incipit Film (Italia) e December (Slovenia), con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG. La troupe lavorerà nella città isontina per undici giorni, per poi spostarsi a Grado il 18 e 19 maggio. Le location friulane non saranno solo sfondo visivo, ma parte integrante dell’atmosfera narrativa del film, contribuendo a delineare lo spazio emotivo in cui si muovono i personaggi.

Girato interamente in lingua slovena, il film racconta una storia intima e attuale, che esplora con delicatezza e profondità le dinamiche tra tre sorelle, alle prese con un lutto familiare, una diagnosi inaspettata e scelte personali che mettono in crisi identità, relazioni e ruoli.

Al centro della trama, Ema, una donna senza figli per scelta, che si trova a dover fare i conti con la malattia della sorella e la necessità di occuparsi dei suoi tre figli. Mentre le tensioni con le sorelle crescono, anche il rapporto con il proprio compagno si incrina, aprendo una riflessione più ampia sul desiderio (o meno) di maternità, sull’autenticità delle relazioni e sul bisogno di sentirsi accettati.

Uncomfortable Beings è il primo lungometraggio della Križnik, regista e sceneggiatrice slovena con alle spalle una solida carriera nei cortometraggi e nei progetti audiovisivi tra Italia e Slovenia. Il film promette uno sguardo delicato ma incisivo sui temi dell’identità femminile, dei legami familiari e delle pressioni sociali che spesso definiscono – e limitano – le scelte delle donne nella società contemporanea.