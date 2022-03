La riapertura della Casa delle farfalle di Bordano.

Da molti anni, le serre della Casa delle farfalle si riempiono di farfalle che volano libere, tra marzo a settembre, tranne le ultime due stagioni, quando ogni regola è saltata e anche le farfalle hanno avuto i loro problemi. Finalmente quest’anno, a Bordano, si inizia in maniera regolare, sabato 19 marzo, e si va avanti ogni giorno fino al 16 ottobre. Dopo due anni di “dieta”, quest’anno la stagione sarà ricchissima. Oltre al ritorno di quelli tradizionali, come le “Notti delle farfalle”, che erano stati sospesi durante le stagioni Covid, segnaliamo “Metà della foresta” una serie di appuntamenti sull’Amazzonia brasiliana (la foresta, la sostenibilità, le popolazioni native, l’agricoltura) con tanti eventi diversi e due cene-spettacolo (i visitatori non potranno sottrarsi dall’assaggiare la “Borboleta”, un panino vegetariano e brasiliano che verrà inserito per tutta la stagione nel menu dei chioschi delle farfalle, subito fuori dal museo).

Poi “Maravêjs – Meraviglie”, una serie di concerti in location insolite, tra le serre della Casa delle farfalle, Venzone, le sponde del Lago di Cavazzo e la Val Resia, in collaborazione con la cooperativa Slou. La lista è ancora lunga e “peschiamo” qua e là: molte escursioni e laboratori per ragazzi proposti insieme all’Ecomuseo della Val del Lago, al Centro Visite e dintorni; una serie di escursioni guidate in bicicletta, in collaborazione con Rete Bike FVG; insieme con l’associazione Volo Libero Friuli e ancora con Rete Bike, infine, quest’anno si torneranno a organizzare i Centri Estivi, tra la Casa delle farfalle e il campo volo di Bordano.

La Casa delle farfalle sarà aperta al pubblico da sabato 19 marzo a domenica 16 ottobre, ogni giorno dalle 10 alle 18 (siccome la visita dura almeno un’oretta è preferibile arrivare entro le 17). Ma il 2022, per Bordano, non sarà solo serre tropicali, ma tutto un fiorire di attività che Farfalle nella testa, la cooperativa che gestisce la struttura naturalistica, ha elaborato durante questi anni e che ora vedono la luce. Nei laboratori della Casa delle farfalle parte, nel mese di aprile, parte il primo corso di “Tecniche di pianificazione e realizzazione dell’offerta turistica”.

