17 giovanissimi partecipanti impegnati per due mattinate negli spazi dell’Innovation Platform di Brugnera

Progettare, inventare, costruire sono attività amate da tutti gli adolescenti. A Brugnera, presso l’Innovation Platform del Cluster Legno Arredo Casa, il laboratorio pratico di design “Crealegno” ha offerto a 17 studenti di varie scuole secondarie di primo grado, appartenenti al territorio del distretto del mobile friulano e veneto, un’opportunità formativa inedita: per due intense mattinate, ancor prima di iniziare le lezioni, i giovani partecipanti su base volontaria si sono approcciati con il design d’arredo realizzando un piccolo oggetto con elementi in legno, coordinati dal professor Alex Bellini, docente del Carniello.

Avvicinare i ragazzi al mondo del mobile

“Un’esperienza pratica di orientamento che ha stimolato la manualità degli studenti delle medie e la loro curiosità verso un settore che è il cuore pulsante del nostro territorio”, commenta il vicepresidente del Cluster, Jacopo Galli. “Sperimentare in modo pratico i processi di produzione degli arredi, lasciarsi ispirare, mettere in moto la creatività porta a riscoprire la soddisfazione di progettare qualcosa di originale e personale, dandogli vita con le proprie mani”.

L’obiettivo di avvicinare i ragazzi al mondo del mobile tramite un primo approccio ludico col settore del legno è stato pienamente raggiunto: il successo di adesioni ha convinto infatti il Cluster a riproporre nuove edizioni in autunno.

“Un’esperienza divertente e creativa – aggiunge la dirigente scolastica dell’Isis di Brugnera Simonetta Polmonari, che ha toccato con mano l’entusiasmo degli studenti visitando i laboratori durante le attività -, dall’importante valore orientativo nel nostro istituto, portata avanti con il supporto dei docenti dell’indirizzo di arredamento e forniture d’interno per il Made in Italy. L’evento, organizzato dal Cluster regionale legno arredo casa, ha consentito ai partecipanti di avvicinarsi alla progettazione di oggetti e di complementi d’arredo in modo giocoso utilizzando, forse per la prima volta, un materiale naturale e duttile quale è il legno che ben si presta alla realizzazione di oggetti di design. Ci auguriamo che i laboratori siano stati utili per la scelta del loro futuro percorso formativo”.