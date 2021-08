Il ritorno a Buja del neo campione olimpico Jonathan Milan.

Con le sue gesta ha fatto sognare e gonfiare d’orgoglio tutto il Friuli. Jonathan Milan, dopo lo straordinario oro con annesso record del mondo nell’inseguimento del ciclismo su pista alle Olimpiadi di Tokyo, ritorna nel suo paese.

Martedì, Buja lo abbraccerà nuovamente e lo ringrazierà per tutte le emozioni date. Residenti, amici ed estimatori potranno incontrare Jonathan il 10 agosto alle 20 in piazza del Mercato. Un’occasione, però, non per tutti. “Purtroppo – spiega il sindaco, Stefano Bergagna – ci troviamo ancora nel contesto di una epidemia per cui dovranno essere rispettate le recenti norme governative. L’area sarà transennata e vi si potrà accedere solo con il lasciapassare “certificato verde”, il Green Pass, fino all’esaurimento dei posti a sedere, attraverso i varchi previsti e presidiati”.

La prenotazione non è necessaria, ma per agevolare le operazioni ed esser sicuri del posto è opportuno scrivere una mail a presidente@probuja.it, oppure telefonare allo 0432/964151dalle 9 alle 11 di lunedì e martedì. Senza prenotazione è consigliabile arrivare almeno mezz’ora prima dell’inizio della cerimonia.

Ai partecipanti sarà regalata una cartolina autografata personalmente da Milana ricordo di questo avvenimento. Sarà presente anche il suo “Fan club”. Al termine della cerimonia verso le 21,30 ci saranno i fuochi d’artificio. “In questo modo – conclude Bergagna – l’amministrazione comunale, con la collaborazione della Probuja, intende onorare questa grande vittoria di Jonathan, l’unica medaglia d’ oro olimpica della nostra regione“.

