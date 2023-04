Lo sfogo del ciclista Alessandro De Marchi: “Quasi investito da un’auto”

Lo sfogo del ciclista Alessandro De Marchi.

Alessandro De Marchi, ciclista professionista di 36enne della Jayco, si sfoga sui social dopo che martedì poco dopo le 12 ha rischiato di finire in ospedale durante uno dei suoi ultimi allenamenti sulle strade di casa, tra Buja e Artegna.

“Anche oggi sono riuscito a portare a casa la pelle nonostante sia stato un po’ più difficile del solito – spiega il rosso di Buja – . Pochi secondi, se non alzavo la testa in tempo, sarei stato caricato sul cofano di un’auto che ha deciso di superare esattamente quando io ero dall’altra parte della strada e andavo direzione opposta”.

“Il tratto è quello che collega il ristorante Belvedere e la zona artigianale di Artegna, una strada quindi sicuramente trafficata a due corsie non troppo larga con linee continue ben definite – continua de Machi – . “Nonostante questo l’idiota, perché così devo chiamarlo se non in altri modi, non ha capito che era impossibile impossibile superare. Ho perfino sentito lo specchietto dell’auto sfiorarmi il gomito”.

De Marchi ha infine chiesto aiuto ai suoi follower per individuare l’auto. “si tratta di un monovolume nero, probabilmente un Touran o uno Sharan o simile, con una caratteristica particolare. Il lunotto posteriore era probabilmente rotto perché c’era un telo di plastica ed era attaccato con lo scotch. Se vi capita di incrociarlo fatta una foto alla targa e mandatemela perché avrei davvero piacere di guardarlo negli occhi e vedere cosa cosa dice se si rende conto di quello che ha rischiato di fare”, conclude de Marchi.

Il video.