L’incidente sulla provinciale nel comune di Buja.

Incidente stradale, questa sera, intorno alle 18, sulla provinciale Osovana, nel comune di Buja, all’altezza del distributore. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, due auto si sono scontrare ed una è finita pure dentro il piazzale del distributore.

Fortunatamente i conducenti dei veicolo non si sono fatti nulla di grave. Soccorsi dall’ambulanza del 118 arrivata da San Daniele, solo per uno è stato necessario il trasporto in ospedale. Per mettere in sicurezza i mezzi e la strada sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona.

