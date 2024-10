Tragico incidente sulla provinciale, morta una persona

L’incidente nella tarda serata di ieri a Buia.

Tragico incidente, nella serata di martedì 15 ottobre, lungo la strada provinciale 49 a Buia dove si sono scontrati un’automobile e un furgone. L’impatto, violento, ha provocato la morte di uno dei conducenti che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo, Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare la vittima, ma purtroppo i loro sforzi sono stati vani a causa delle gravi lesioni subite.

I carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre i vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dell’area. La strada è rimasta chiusa al traffico per un certo tempo, al fine di consentire tutte le operazioni necessarie.

