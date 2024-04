La cerimonia di intitolazione della palestra comunale ad Alessandro Talotti.

“Alessandro Talotti rappresenta un esempio virtuoso e un punto di riferimento per tutti i nostri ragazzi grazie ai suoi successi sportivi, ma soprattutto per i suoi valori e il suo comportamento sociale”. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin, ha ricordato insieme al collega consigliere Massimiliano Pozzo il campione friulano di salto in alto, scomparso nel maggio 2021 all’età di 40 anni, venerdì durante la cerimonia di intitolazione della palestra comunale di via Mariuzza a Campoformido.

“I suoi successi incoraggiano e incentivano l’impegno nella pratica sportiva da parte di tanti giovani e non solo. Lo sport – ha continuato Bordin – rappresenta infatti un valore nella vita di ognuno di noi”. Il presidente ha inoltre ribadito come “oltre ai trofei e alle medaglie, quello che colpisce dei ricordi di chi lo ha conosciuto e gli ha voluto bene, è il forte legame che Talotti ha mantenuto con questa comunità e con il Friuli, nonostante le importanti vittorie in giro per il mondo“.

Secondo il massimo rappresentante dell’Assemblea legislativa, l’intitolazione della palestra è “un riconoscimento speciale perché conferito dall’Amministrazione del paese che lo aveva visto muovere i primi passi nel mondo dello sport e dove era cresciuto. Un legame forte che oggi viene ribadito”. Tra gli intervenuti alla cerimonia, oltre al sindaco di Campoformido Erika Furlani, il presidente del Coni Fvg Giorgio Brandolin.